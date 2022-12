Ex-A Fazenda 14, Tiago Ramos choca com tatuagem em local ousado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Tiago Ramos surpreendeu seus seguidores ao compartilhar sua nova tatuagem em seu Instagram.

Nesta quinta-feira (22), Tiago Ramos surpreendeu seus seguidores ao compartilhar sua nova tatuagem em seu Instagram.

continua após publicidade .

O ex- A Fazenda mostrou a tatuagem que fez na nuca, com um tigre e alguns losangos embaixo do animal. A tatuagem ainda estava cicatrizando e a pele de Tiago ainda estava vermelha.

“Gostou do risco novo?”, perguntou o ex da mãe de Neymar Jr para seus seguidores na legenda da imagem.

continua após publicidade .

O participante de A Fazenda 14 ainda agradeceu a tatuadora que realizou a tattoo e ainda elogiou: “Você tira onda”.

Os seguidores de Tiago adoraram a nova tatuagem e rasgaram elogios nos comentários! “Brabo”, comentou um seguidor. E outro fã escreveu: “Ficou massa”. Outra seguidora comentou: “Arrasou”. E outro fã elogiou dizendo: “Conseguiu ficar ainda mais gostoso”.

Com informações: Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News