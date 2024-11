Ex- ator mirim da Globo, João Rebello é morto a tiros aos 45 anos

Siga o TNOnline no Google News

Morreu, João Rebello, ex-ator mirim da TV Globo, aos 45 anos. Na noite de quinta-feira (24), o rapaz estava sozinho



em um carro no centro de Trancoso, na Bahia e segundo testemunhas, um homem de moto se aproximou do automóvel e atacou, o veículo foi atingido por 12 disparos e João não resistiu.



De acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encontrado na Praça da Independência. O crime está sendo investigado pela delegacia local e ainda não se sabe o motivo e a autoria.

Na infância, o rapaz atuou em várias novelas da emissora da família Marinho, na qual ficou por 11 anos. Entre as tramas das quais fez parte, estão Cambalacho (1986), Bebê a Bordo (1989), Deus nos Acuda (1992), Vamp (1991) e Zazá (1997).

Aos 18 anos, ele se mudou para a Inglaterra para estudar. Hoje em dia, ele atuava como DJ e seu nome artístico era Vunje. Quando o rapaz e a esposa, Karine, se mudaram para outro estado, a mãe, Maria Rebello, acreditou que eles estavam seguros.

“Meus amores, meus filhotes foram morar na Baêa, eu aqui morrendo de saudades, mas sei que estão protegidos pelo Axé da Bahia e hoje saravando no Terreiro do Pai Rony – BA", escreveu ela na legenda da foto dos dois.

Ao saber da morte, Maria Rebello deu mais informações nos comentários do post de um amigo: “Não consigo fechar os olhos! Obrigada pelas palavras, tô acordada sozinha e Carol foi pra Trancoso! Terra violenta! Mataram por engano, confundiram a carro! Ele tava vivendo em uma cidade onde parecia uma vida tranquila com sua mulher Karine, tocando, fazendo festa com sua doçura meu luto será eterno!”, lamentou.



Foto por Repeodução/Redes sociais João Rebello morreu aos 45 anos

