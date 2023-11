Evaristo Costa vai parar no hospital; saiba o que aconteceu

O jornalista Evaristo Costa, que é ex-apresentador da Globo, revelou que precisou de cuidados médicos em um hospital nos últimos dias após desenvolver um problema de saúde. Nas redes sociais, ele mostrou uma foto tomando um medicamento antibiótico por meio de um acesso no braço e explicou o que aconteceu.

“Vamos lá: Estou com uma ‘celulite’ na perna esquerda. Vocês se lembram que recentemente passei por uma severa crise de Crohn. Não é a causa, mas por estar com baixa imunidade, tenho que ter mais cautela no tratamento”, afirmou ele.

Então, ele mostrou uma foto da pele avermelhada e deu mais detalhes. “Erisipela e celulite são dois tipos de infecção de pele. As duas causam vermelhidão, dor e inchaço. A erisipela atinge as camadas mais superficiais da pele e a celulite atinge as camadas mais profundas e também a camada de gordura que fica embaixo da pele”, declarou.

Por fim, o jornalista contou que precisou adiar uma viagem por causa da saúde. “Hoje voltaria para minha casa na Inglaterra, mas fui proibido de viajar com essa infecção na perna. Há risco num voo muito longo. Os planos obrigatoriamente mudaram. É algo que fugiu do meu controle. Estou triste, não estarei em casa no dia do aniversário da minha filha. Tive que fazer a escolha de perder um aniversário a perder todos”, finalizou.

Foto por Da Redação

