Evanescence anuncia shows no Brasil; saiba todos os detalhes

Nesta segunda-feira (12), a banda de rock sucesso dos anos 2000, Evanescence, usou suas redes sociais para revelar que está vindo para o Brasil. Sem vir ao país desde 2017, o grupo emo volta para as terras brasileiras em outubro deste ano. Além disso, vão se apresentar em países como México e Argentina.

A banda, comandada pela icônica Amy Lee, se apresentará em cinco cidades do Brasil. A primeira a receber o grupo é Curitiba, no Paraná, no dia 19 de outubro. Já no Rio de Janeiro, o show acontece no dia 23. O próximo será Bela Horizonte, no dia 25. E para finalizar, em Recife, no dia 28.

O Evanescence ainda fará algum show na cidade de São Paulo, mas os detalhes da apresentação ainda não foram anunciados. As vendas começam na sexta-feira, 16 de junho, às 11h no horário de Brasília através dos sites, e às 12h nas bilheterias oficiais dos locais que receberão os shows.

“BRASIL MÉXICO ARGENTINA (e mais um a ser anunciado!) Nós ouvimos vocês em alto e bom som, e SUA HORA CHEGOU! Estamos finalmente a voltar ao rock da América Latina! Você está pronto? A pré-venda começa na quarta-feira, às 11h, horário local”, escreveram através do perfil oficial da banda no Instagram.

Sem data para o show em São Paulo, existem rumores de que a banda se apresentará em um festival. Conhecida mundialmente por sucessos como My Immortal, Bring Me To Life e Wasted on You, Evanescence é uma das bandas mais famosas do metal alternativo.

