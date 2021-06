Evandro Silva investe em jogadores de futebol em Portugal

Continua após publicidade

Evandro Silva, brasileiro radicado em Portugal, concilia cargo da diretoria em time de futebol estrangeiro no clube Atlético Marinhense, na cidade de Leiria, com o trabalho de empresário de futebol registrado na federação portuguesa de futebol como proprietário da empresa ES Sports.

Evandro agencia jogadores de futebol investindo em suas carreiras em times portugueses. O objetivo é levar para o exterior atletas que tenham um certo pedigree, jogadores de categorias de bases em clubes da série A ou B, como Ponte Preta, por exemplo.

O perfil são jogadores na faixa etária de dezessete para fazer dezoito anos de idade que não conseguiram novo contrato para continuar jogando ou subir para a categoria profissional do time.

“Tenho interesse em jogadores com formação nas escolinhas de base dos times da série A ou B, com dezessete para fazer dezoito anos de idade, sem chances de integrar o quadro profissional do time. Gosto de pegar esses jogadores na base. Não tenho interesse em pegar alguém que acha que é jogador e que quer apenas ir pra Portugal. Quero jogadores que estão no clube há uns dois a três anos e que o clube tenha dispensado”, conta Evandro.

Uma das suas apostas de sucesso acabou de fazer sua estreia sábado. É sua primeira negociação do primeiro jogador, nacional da Madeira, vendido para um time da primeira divisão.

Para poder agenciar jogadores de futebol em Portugal não é preciso ter uma empresa de agenciamento de jogadores, entretanto, quando você executa seu primeiro negócio você precisa criar uma empresa. Evandro decidiu criar a empresa porque para trabalhar em Portugal como agente é necessário ter registro na Federação Portuguesa.

O clube Atlético Marinhense, onde Evandro é dirigente, no momento, se encontra na fase de playoffs de subida para a terceira liga portuguesa. Evandro comemora seu primeiro ano de clube como diretor.

O brasileiro que jogava futebol no Juventus da Mooca nos seus tempos de garoto, não chegando a categoria profissional, com seus muitos contatos com jogadores do Brasil, mudou para Portugal, e hoje, em sua empresa, ES Sports, agencia jogadores de futebol no exterior.

Para conhecer mais do brasileiro e empresário Evandro Silva basta acompanhar suas redes sociais. Seu instagram @Evandrosilva1503.