Da Redação

Evandro Santos comemora: "Três meses que estou limpo"

O humorista Evandro Santos, de 46 anos está internado numa clínica em São Paulo para tratar do vício em drogas. Neste domingo, o ex-integrante do programa 'Pânico na TV', comemorou a evolução do tratamento: "Hoje faz três meses que estou limpo e em recuperação", afirmou ele.

continua após publicidade .

Evandro foi internado em junho após assumir publicamente sua luta contra drogas. Na ocasião, ele revelou que estava enfrentando sua quinta internação. A primeira aconteceu em 2014.

Meu tratamento está seguindo muito bem. 'Ah, o Evandro vai parar de usar drogas'. Não. É: 'o Evandro vai parar de usar e se tornar uma pessoa cada vez mais útil", disse, agradecendo ao terapeuta holístico Moreira, que trabalha com dependente químico há 20 anos e é o seu mentor e responsável pela evolução na clínica.

continua após publicidade .

"Se estou pleno hoje, vivo, sereno, feliz, satisfeito e com sonhos, você (Moreira) é o responsável por isso", agradeceu Evandro no vídeo.

Com informações: Revista Extra