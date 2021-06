Euzébia Reguete: Harmonizadora facial e influenciadora

Continua após publicidade

A jovem Euzébia Reguete é um dos grandes exemplos de profissional que trabalhou muito para chegar onde está, além de ultrapassar barreiras sociais estabelecidas na sua vivência. Hoje sucesso nas redes sociais, com mais de 160 mil seguidores no Instagram, a profissional não teve vida fácil.

“Hoje posso dizer que estou numa situação social muito mais tranquila, com um rendimento que nunca imaginei alcançar. Muito por conta da minha determinação, esforço e persistência. É uma glória, tanto que defino meu trabalho como destaque no mercado, algo revolucionário para o ramo de harmonização facial. Meu método proporciona ao paciente a chance de ter uma mudança estética definitiva no nariz, sem precisar se submeter a uma cirurgia plástica convencional”, relata a cirurgiã dentista.

O sucesso de Euzébia Reguete no ramo da estética é um espelho para que muitos outros jovens também consigam performar na vida pessoal e profissional, além de impulsionar seus resultados. Ela comenta que a principal motivação para nunca parar de alcançar seus objetivos foi dar um futuro diferente para os dois filhos.

“Deixo o exemplo que não há dificuldade financeira e social que te impeça de chegar. Penso que as pessoas me olham e acreditam que podem alcançar mais com o próprio esforço, espelhando-se na minha caminhada. Vim de uma realidade tão diferente da que estou atualmente, poderia muito bem ter ido por outro caminho, mas escolhi estudar e trabalhar duro! Passei muitos anos amando a odontologia, mesmo com baixos ganhos em clínica popular na minha cidade. Me sentia orgulhosa em ser dentista, justamente pela realidade de onde vim, seja para mim e pros meus pais. Senti um pouco de frustração depois de nove anos após não conseguir dar estabilidade para os meus dois filhos, principalmente em relação ao futuro dele, mas nunca parei de buscar meios para eu conseguir completar esse objetivo”, explica Euzébia Reguete.

Foto por Arquivo