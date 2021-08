Da Redação

Estudante volta atrás e diz que Xamã não é pai de seu bebê

No último final de semana, a notícia de que o rapper Xamã seria pai movimentou as redes sociais. No entanto, depois de tanta repercussão, a jovem Nicole Junqueira, voltou atrás e disse que a criança que Xamã supostamente seria pai, não é filha do cantor.

Xamã compartilhou um áudio, em suas redes sociais, onde ela esclarece que ele não é o pai do bebê.

"Vou ser bem sincera com você, porque é o mínimo que você merece. Já peço desculpas logo de cara, não tem nada a ver isso, o filho não é seu", consta de um trecho do áudio enviado pela jovem ao rapper. "Não sei como eu vou desfazer isso, não sei o que eu faço", continua ela, após a repercussão sobre o caso.

Antes de desmentir a informação, a jovem havia alegado que havia se relacionado com o artista há cerca de nove meses. Em entrevista a Leo Dias, acrescentou que não tiveram mais contato desde a ocasião e que não sabia que havia ficado grávida. Fato que teria sido descoberto depois de sofrer dores abdominais e, na unidade médica, descobrir que era gestante e que já estava em trabalho de parto. O caso repercutiu bastante nas redes sociais. Na publicação, a equipe do artista havia alegado, na ocasião, que ele ainda não havia sido procurado pela jovem.

Nas redes, Xamã postou ainda uma captura de tela da conversa que os dois tiveram por aplicativo de mensagem após a história vir à tona. "Eu não sou uma pessoa famosa. Sinto muito mesmo com o que está acontecendo, você não faz ideia do quanto."

Após o episódio, o artista afirmou que dará um tempo da música e das redes. "Vejo vocês em breve e obrigado por tudo", postou.

