Estrela do meme 'Valeu, Natalina' processa Diogo Defante; entenda

A estrela do meme "Valeu, Natalina" está processando o humorista Diogo Defante por direito de imagem. Um vídeo em que youtuber entrevista o garoto viralizou nas redes sociais, e a família do menino apontou que Defante usou o meme para "fins comerciais". A informação foi divulgada por Ancelmo Gois, no jornal O Globo.

A mãe do menino pede que Defante seja condenado por danos morais e repasse o valor supostamente arrecadado com o vídeo para o jovem. A ação corre na Justiça do estado do Rio de Janeiro.

"O bordão 'Valeu, Natalina' foi criado pelo jovem, que sem qualquer sombra de dúvida levou o réu a alcançar altos patamares, ficando o bordão muito conhecido nas redes sociais, entre os artistas e personalidades. Sendo assim, está evidente que o réu aproveitando-se da vulnerabilidade do jovem passou a auferir grandes lucros", diz um trecho da petição inicial apresentada na ação.

Diogo Defante não se manifestou sobre o caso até o momento.

O meme bombou na web, tornando o bordão muito conhecido. Relembre:

