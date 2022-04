Da Redação

Estrela de 'Supernatural' sofre grave acidente de carro

O ator Jared Padalecki, que interpretou Sam Winchester na série "Supernatural", sofreu um grave acidente de carro. A informação foi dada por Jensen Ackles, outra estrela da série. "Ele tem sorte de estar vivo", afirmou Ackles.

continua após publicidade .

A declaração foi feita durante um evento para fãs em East Brunswick, no estado americano de Nova Jersey neste domingo (24), informaram as revistas Variety e People.



"Sinto falta do meu amigo. Ele manda beijos. Falei com ele ontem e ele está triste por não poder estar aqui."

continua após publicidade .

"Não sei se vocês sabem o que está acontecendo. Ele sofreu em um grave acidente de carro. Ele não estava dirigindo, estava no banco do passageiro. E ele tem sorte por estar vivo. E não somente por isso, mas também por estar se recuperando em casa – o fato de ele não estar agora em um hospital me surpreende, porque eu vi o carro", afirmou o ator.

Ele ainda contou que, Jared Padalecki sente como se tivesse "lutado 12 rounds contra Mike Tyson" após o acidente.

Com informações do g1.