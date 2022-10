Estrela de Pequena Miss Sunshine foi vítima de violência doméstica

Da Redação

Estrela de Pequena Miss Sunshine (2006), Abigail Breslin

Estrela de Pequena Miss Sunshine (2006), Abigail Breslin desabafou no seu Instagram sobre a violência doméstica que viveu por dois anos. Durante o tempo que namorou com seu abusador, foi agredida, xingada e obrigada a fingir que o seu relacionamento estava bem.

"Estive em um relacionamento muito abusivo por cerca de dois anos. Tudo começou perfeitamente, eu estava tão apaixonada. O abusador, então, tomou vantagem da minha inocência e ingenuidade e a relação se tornou violenta", revelou Abigail.

"Eu era agredida regularmente, trancada em cômodos e forçada a fingir que tudo estava bem enquanto lidava com ferimentos intensos que a maioria das pessoas não via". Além de sofrer violência física, a jovem que hoje tem 26 anos também foi vítima de abuso psicológico.

"Eu usava maquiagem para esconder os machucados porque, de alguma maneira, eu ainda gostava desse abusador. Os machucados físicos vinham acompanhados de agressões verbais; ele me diminuía, me fazia ter vergonha de mim mesma. Eu me sentia feia e odiada. Achava que merecia ainda menos do que a sujeira".

A atriz comentou sobre a solidão de ser vítima de violência doméstica e por muito tempo de fato pensou que ela fosse a culpada: "Eu estava certa de que tinha algo errado comigo. De que eu era uma vaca, um problema, estúpida, inútil, ridícula, sensível demais, nada razoável e incapaz de ser amada".

Hoje, Breslin disse que está noiva de Ira Kunyansky, um especialista em criptomoedas, e que vive uma relação saudável. Ela ainda conta que conseguiu sair do namoro abusivo por conta do apoio de amigos e familiares.

"Tenho pesadelos, e algumas coisas ainda são um gatilho, mas estou me curando. Minhas crises estão bem melhores do que nos dois ou três anos depois do fim da relação abusiva".

Com informações do ig

