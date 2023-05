Estreia do reality A Grande Conquista acontece nesta segunda; entenda

Da Redação

O novo programa começa às 22h45

A Record promove nesta segunda-feira, a partir das 22h45, a estreia do reality show “A Grande Conquista”, com apresentação de Mariana Rios. Um formato original, gênero confinamento e ingredientes como interação com público, desafios, dificuldades na convivência e superação. Exibição diária, de segunda a domingo. A direção-geral é de Chica Barros e direção de núcleo de Rodrigo Carelli.

Na pré-estreia, semana passada, o público pôde conhecer os 16 competidores envolvidos na disputa das 10 primeiras vagas. Os escolhidos serão conhecidos no programa de hoje.

Os seis que sobrarem irão se juntar aos 64 participantes, selecionados através de inscrições no portal R7.com, e serão acomodados, por um curto período, em três casas instaladas na "Vila".

E lá terão que passar por desafios, como falta de camas para todos os integrantes e quantidade de alimentos limitada. Cada casa da "Vila" é representada por uma cor: Laranja, que abriga 32 pessoas e tem apenas 5 camas; Azul, com 22 moradores e somente 7 camas; e a Verde, onde ficam 16 pessoas e 9 camas.

Portanto, esses 70 moradores terão que batalhar pelas outras 10 vagas da "Mansão".

Definidos os 20, se iniciará a disputa da segunda fase de “A Grande Conquista”: a "Mansão". Todos em busca do valor principal de R$ 1 milhão, além de R$ 500 mil em prêmios distribuídos ao longo da temporada.

Mistureba

Entre esses 64 participantes de “A Grande Conquista”, que serão distribuídos nas casas da Vila, existem pessoas das mais diferentes profissões.

Tem barbeiro, professor de academia, policial militar, segurança, motorista de ônibus, motoboy, empresário, poeta, vendedora, promotora de vendas, gamer, duas donas de casa e até um mixologista – aquele que pesquisa combinações para coquetéis.

Área de segurança

Para não permitir sobrevoos e tentativas de invasão nas dependências de “A Grande Conquista”, em Itapecerica da Serra, como aconteceu na última “Fazenda”, a Record tomou uma série de providências.

Segurança e cuidados serão redobrados.





