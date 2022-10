"Estou triste", desabafa Jojo Todynho após fim do casamento

Da Redação

Jojo Todynho voltou a comentar sobre o fim do casamento com o militar Lucas Souza. Após dizer que não sabia sobre a separação, a apresentadora compartilhou novos vídeos lamentando o término do relacionamento.

"O amor dói, mas não mata. Está tudo certo. Eu vou amar o Lucas por um bom tempo, como ele também vai me amar. Vai passar, quem sabe do futuro é Deus. Agora ele vai seguir a caminhada dele, ele a minha, e está tudo bem", desabafou ela, em vídeo publicado nos stories do Instagram.

A separação foi anunciada hoje por Lucas em publicação na rede social. "Nem só de amor uma relação se constitui. Respeito, lealdade e gratidão são essenciais", diz a postagem.

"Só desejo a ele felicidade, paz. Ele é um menino maravilhoso, não tenho o que reclamar e está tudo certo", completou Jojo Todynho na sequência do vídeo.

A apresentadora também pediu para os fãs "pararem com o auê", afirmando que as separações e reconciliações entre as pessoas são frequentes. "Ciclos se abriram e se fecharam", comentou.

Estou triste pra caralh*, mas é para sempre que se anda. Sempre fui uma mulher que bate de frente com qualquer situação ou problema de cabeça erguida.Jojo Todynho

Em resposta aos primeiros vídeos postados por Jojo Todynho hoje, Lucas Souza afirmou que o relacionamento era "insignificante" para a apresentadora e garantiu que ela foi informada anteriormente sobre a separação.

Crise no casamento?

No início do dia, Jojo fez um desabafo em seu Instagram e chegou a falar em crise no matrimônio. A apresentadora explicou uma fala sua, de que ela teria sido "a primeira mulher" na vida de Lucas.

Jojo reforçou que não se referiu a ter sido a primeira mulher com quem Lucas transou e negou que o marido não tivesse experiência sexual prévia. Ela explicou que, na verdade, havia sido a primeira parceira assumida publicamente pelo militar.

Ela ainda disse, rindo: 'Não estava em crise, não. Mas agora arrumei uma crise no meu casamento!".

