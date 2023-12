Estevão: saiba o significado do nome do sexto filho de Juliano Cazarré

Siga o TNOnline no Google News

O ator Juliano Cazarré e a esposa, a jornalista Leticia Cazarré, esperam o nascimento do sexto filho do casal e já decidiram qual é o nome do menino. O bebê vai se chamar Estêvão e deve nascer em março de 2024, para aumentar e trazer mais felicidade para a grande família.

O nome Estêvão tem origem grega e significa “coroa” ou “coroa de glória”. Além disso, o nome tem um significado bíblico. Este é o nome do primeiro mártir cristão, o Santo Estevão, que se recusou a renunciar sua fé em Jesus Cristo e morreu apedrejado. Assim, o nome Estêvão é associado com a fé absoluta e a coragem.

Vale lembrar que Juliano e Leticia já têm cinco filhos: Vicente, de 11 anos, Inácio, de 10 anos, Gaspar, de 3 anos, Maria Madalena, de 2 anos, e Maria Guilhermina, de 1 ano.

Fonte: Revista Caras.

