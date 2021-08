Estela Nunes ensina a conciliar carreiras na vida artística

Da Redação

A atriz Estela Nunes ingressou na vida artística aos 15 anos de idade, quando começou a estudar artes cênicas na Escola Célia Helena. Desde então, coleciona trabalhos no teatro, cinema, TV e internet. Estela também se formou em cinema na FAAP, aprendendo a trabalhar “atrás das câmeras”.

Mas a atriz também quis se aventurar em outras áreas. Já aos 21 anos resolveu abrir seu próprio negócio, pois temia a inconstância financeira da área artística. A grande maioria dos atores no Brasil tem outro ofício devido à falta de apoio e valorização da profissão.

Estela acabou gostando de ser empresária, criou sua marca própria – a GIM Concept – junto com a irmã Natália e sua mãe Irene, e juntas mantém o negócio há mais de 20 anos, com lojas físicas e online.

Atualmente, é nas redes sociais que Estela Nunes consegue conciliar essas diversas atividades: “Hoje em dia, tudo está online e conectado, o que me permite falar de trabalhos artísticos e também comerciais dentro do mesmo espaço”. E foi assim que, há alguns anos, ela se viu diante de uma nova carreira: a de influencer digital.

Você pode acompanhar um pouco do dia a dia de Estela, que aborda assuntos como artes, negócios, maternidade, sexualidade, emponderamento feminino, entre outras coisas. O céu é o limite.

Para as pessoas que sonham em ingressar na carreira artística, ela recomenda estudo e muita dedicação. “É uma área muito difícil e é preciso se preparar. Existem vários cursos para iniciantes – com eles é possível saber se a pessoa quer isso. Em caso afirmativo, é só procurar uma escola profissionalizante ou fazer uma faculdade de Artes Cênicas. Para trabalhar profissionalmente, será exigido um DRT, o registro da profissão, como se fosse a OAB do advogado ou o CRM do médico.”

Já para a carreira empresarial, Estela também diz que é fundamental estudar e colocar a mão na massa o quanto antes, porque a maioria das coisas se aprende na prática mesmo. “Eu fiz uma pós em administração de 1 ano e meio na FAAP para ter conhecimentos teóricos, mas foi o dia a dia que fez minha empresa seguir firme e forte por duas décadas”, ela explica.

Por último, mas não menos importante, para se tornar um influenciador digital, Estela diz que o principal é ser autêntico e se relacionar com o público de forma espontânea e realista: “Ninguém mais quer ver “vidas perfeitas’. As pessoas buscam se identificar com o que assistem. Não tenha pressa de crescer em número de seguidores – o importante é ter constância e qualidade no conteúdo. Com isso, o crescimento acontece organicamente.”

Você pode acompanhar as novidades de Estela Nunes pelo Instagram da atriz: @estelanunes e da sua marca @gimconcept