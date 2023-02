"Estava com outro"; Tiago Ramos faz acusações contra a mãe de Neymar

Da Redação

Os dois estavam vivendo um novo romance após idas e vindas no passado

O influenciador Tiago Ramos gerou polêmica nas redes sociais ao fazer uma transmissão ao vivo com ataques e acusações contra Nadine Gonçalves, mãe de Neymar. Os dois estavam vivendo um novo romance após idas e vindas no passado, o que aparentemente chegou ao fim.

Tudo começou quando o ex-participante de A Fazenda avisou que faria uma live. Depois, ele publicou uma mensagem em que se mostrava muito abalado com os acontecimentos.

"Se preparem para essa live/ Para vocês que falam que eu estava com a mãe do tal, vocês mal sabem que ela estava com outro. E quem está ao lado dela se falar o contrário eu posto. Mal amada... Dessa vez é diferente", declarou ele.

Na transmissão ao vivo, o influenciador começou a detonar a ex-namorada. "Falsa, traidora de merda. Vai saber agora car*lho, desgraça. E se tiver alguma coisa contra, fale logo. Senão eu tenho 30 a mais na conta. (…) Pode gravar essa merda aí, estou nem aí. Traidora de merda, gostava muito do jubileu e foi atrás de um atrás que gosta de levar pelas costas. Não tenho nada contra, mas 'tamo' junto. A santa do pau oco", disse ele. As informações são da Revista Caras.





