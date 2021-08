Da Redação

Tem o dom da palavra, o que fará se destacar em profissões ligadas ao grande público. A eficácia é uma de suas maiores qualidades. Esta sempre pronto a ajudar os necessitados. Inteligente, competente e rigoroso.

Os cancerianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham a manter a calma no trabalho. Cuidado com gastos que possam comprometer as finanças. Não exagere nas cobranças ao seu par afetivo. Saúde com perda de energia.

Áries – Você tem tudo pra alterar o rumo dos negócios e abrir novas frentes de trabalho. Tire proveito da sua capacidade de estar acessível às mudanças. Receberá benefícios vindos da família. Sorte em jogos. C. 423 M. 1890

Touro – Siga suas emoções e intuição com mais otimismo. Chances de realizar negócios imobiliários e reformas domésticas. Sensibilidade com a família e seu amor. Novidades no trabalho. C. 739 M. 3053

Gêmeos – A Lua esta no seu signo e sua habilidade de abrir vários caminhos traz chance de vencer os obstáculos. Sucesso nos negócios e apoio de sócios. Muita atenção da família. Dê carinhos ao seu amor. C. 806 M. 6948

Câncer – Você passa pelo alerta e deve ter sensatez com novos gastos. Evite atritos com Virgem e Libra. Cautela em dobro ao falar dos seus projetos. Desfavorável para viagens, compras e inícios de negócios. C. 658 M. 4026

Leão – Nesta fase do ano você tem sempre uma renovação de energias que trazem maior prazer no lar, amor e trabalho, é o período do seu aniversário. Muita movimentação na vida social. C. 740 M. 9188

Virgem – O período astrológico apresenta a fase chamada de inferno astral, mas neste ano em especial você tem Marte e Vênus, no seu signo trazendo equilíbrio financeiro e afetivo. C. 278 M. 8409

Libra – Vênus seu planeta esta na sua 12ª casa e ao lado de Marte desequilibra suas finanças e a vida afetiva. Para não ter perdas dê um tempo nos negócios. Procure apoio da família. C. 695 M. 5284

Escorpião – Dia que irá receber apoio e ter novidades no trabalho. Aproveite e saia em busca de renovação financeira. Assuntos do coração estão motivados e beneficiados. Mudanças no lar. C. 585 M. 4617

Sagitário – Dia de bons negócios, compras e solução de problemas da área afetiva. Ciúmes e discussões desaparecem, sentirá que esta no comando. Evite exigências com a família. C. 068 M. 7721

Capricórnio – Tire da gaveta um projeto com que sonha há tempos e coloque em prática. Conseguirá o sucesso profissional. Novidades nas finanças. Amor feliz, Vênus, esta na sua positiva nona casa astral. C. 997 M. 5675

Aquário – Você passa por um excelente período, Júpiter no seu signo traz a possibilidade de vencer problemas do dia a dia. Abra espaço no seu trabalho e conte com equilíbrio financeiro. Tente na loteria. C. 119 M. 2332

Peixes – Dia que estará voltado a resolver problemas da família. Receberá apoio que necessita para as finanças. Curta seu amor e aproveite para acertar antigas brigas. Trabalho exigente, evite mudanças. C. 314 M. 0562