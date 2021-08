Da Redação

Está sempre em busca de novos caminhos

Quem nasceu hoje

Está sempre em busca de novos caminhos, tanto na vida profissional como pessoal. Movido pela vontade de fazer as coisas da melhor maneira possível, alcançará sucesso em todas as suas investidas. Criativo, impetuoso e inteligente.

Alerta

Os geminianos passam o dia no alerta e a indicação é de rotina. Deixe seu trabalho como esta, as mudanças não serão uma boa pedida hoje. No amor, fique longe de brigas. Ambientes agitados devem ser evitados. Viagens neutras.

Áries – Marte e Vênus, trazem novas oportunidades. Pode aceitar colaboração e pensar numa sociedade. Você esta com energia para superar obstáculos e voltar a ganhar mais. Tente em jogos. C. 180 M. 6601

Touro – A Lua esta no seu signo e seu charme e simpatia garantem sucesso nos negócios. Solução de questões familiares ou profissionais. Ótimo para compras de uso pessoal. C. 411 M. 5323

Gêmeos – O dia será de alerta e pode trazer dificuldades com pessoas do seu trabalho. Agressividade e inconstância serão seus maiores adversários. O ideal é rotina no seu lar. Não provoque seu amor. C. 043 M. 4169

Câncer – Período para acertar seus negócios, trabalho e esperar um bom rendimento. Receberá o apoio necessário da família para iniciar mudanças no lar. Bom astral no amor. Pode iniciar tratamento de beleza. C. 932 M. 8858

Leão – Excelente período, aproveite para acertar de vez seus negócios, contas e vida familiar. Trabalho em equipe deve trazer mais chances financeiras. Aquário e Áries serão os melhores parceiros. C. 371 M. 9696

Virgem – O período marca a influência do Sol na sua desfavorável 12ª casa. Organize os próximos passos nos negócios. Sua imaginação e criatividade trazem oportunidades de se sentir feliz. Paz no lar e amor. C. 829 M. 0445

Libra – Precisará ter cautela para não comprometer o relacionamento profissional. Evite exigências e deixe tudo como esta. Vênus, só estará no seu signo dia 17, até lá paciência e rotina. Não faça novos gastos. C. 124 M. 2079

Escorpião – Período que pode sair em busca de novos negócios. Aproveite a sorte que esta do seu lado. Momentos aconchegantes com seu amor, mas dia 17 Vênus trará problemas afetivos. Conte com Áries e Peixes. C. 305 M. 1974

Sagitário – Você não tem com o que se preocupar. Pode aceitar colaboração no trabalho e lar. Ótimo para tratar de assuntos imobiliários e saúde. Alegrias com seu amor. Proteção de Câncer e Leão. C. 668 M. 8530

Capricórnio – Dia em que você sente vontade de sair para negociar, comprar, vender e viajar. Projetos ligados ao trabalho ou sociedades trarão novos lucros. Mudanças no rumo da vida familiar. Saúde perfeita. C. 550 M. 7285

Aquário – Você tem a seu favor Júpiter no seu signo. Novidades no trabalho, nas finanças e apoio da família para as mudanças que pretende realizar. Pode sair para compras e até viagens. Amor sedutor. C. 207 M. 3712

Peixes – Fase para resolver problemas dos negócios. Apoio de amigos, sócios ou empregados. Fortaleça seus ideais e conte com a família. Seu amor traz carinhos. C. 792 M. 5146