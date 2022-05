Esposa de Zé Neto rouba a cena com look justo; veja

Da Redação

A influenciadora digital Natália Toscano (31), que é casada com o cantor sertanejo Zé Neto (32) – da dupla com Cristiano (33) -, esbanjou toda a sua beleza em novas fotos nas redes sociais. Ela mostrou o seu look poderoso que usou no final de semana.

continua após publicidade .

Nas fotos, ela surgiu com a cinturinha de fora e mostrou que está magérrima ao usar um conjunto preto de couro. O modelito destacou as curvas dela. Para completar o visual, a estrela usou uma bolsa prateada e bota de salto alto.

“A mulher gato tá diferente”, disse ela na legenda.

continua após publicidade .

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Tá linda”, comentou um seguidor. “Você é perfeita”, declarou outro. “Maravilhosa”, escreveu mais um.