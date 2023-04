Esposa de William Bonner revela ferimentos após assalto no RJ

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O crime aconteceu na última quinta (6)

A fisioterapeuta Natasha Dantas passou por momentos de pânico ao ser vítima de um assalto enquanto praticava exercícios no Rio de Janeiro na manhã da última quinta-feira (6). Ela é casada com William Bonner, apresentador do Jornal Nacional.

continua após publicidade .

Em um relato nas redes sociais, ela revelou que a ação criminosa aconteceu muito rápido. Momentos antes, ela inclusive publicou que estava saindo para pedalar com amigos. "Manhã de quinta, passeio de bike, pra variar. Andar pelo Rildy e encontrar amigos. Que cidade perfeita, né?", disse ela.

- LEIA MAIS: Dona dos 'maiores lábios do mundo' lamenta não conseguir um namorado

continua após publicidade .

Horas depois, ela contou o que aconteceu. "Só que nem tanto assim. O cordão que estava no Story anterior, agora está na mão de um meliante", afirmou ela. Ao tentar puxar o cordão, o bandido acabou cortando o pescoço da fisioterapeuta. Veja:

fonte: Reprodução/Redes Sociais

Depois, em casa e mais calma, ela agradeceu. "Quantas mensagens! De preocupação e também indignação. Que carinho bom vocês me fizeram hoje. Obrigada!!! Estou bem. Foi um susto, uma revolta e um cordão. E não, não sou culpada por usar um cordão. Fui vítima da violência que, infelizmente, assola o rio e tantas outras cidades", finalizou.





Fonte: Revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News