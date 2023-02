Esposa de Sorocaba é detonada após criticar Rihanna; entenda

Da Redação

Biah Rodrigues, esposa de Sorocaba, causou polêmica nas redes sociais ao criticar a cantora barbadiana Rihanna. A influencer compartilhou a imagem da capa da Vogue com a diva pop na frente, o marido dela, o rapper A$AP Rocky e o filho do casal, e sugeriu uma suposta inversão de valores no papel de marido e mulher na sociedade. Ela também compartilhou uma capa de revista em que Meghan Markle aparece à frente do príncipe Harry, além de looks de Harry Styles e Gkay.

“Podem tentar empurrar o conceito que for. No fundo esse movimento está tentando esticar o grotesco e improvável para algo normal. E reflexo que veremos na sociedade é moral, não só estético”, opinou em um Stories.

Depois, ao ser questionada por uma seguidora, Biah se declarou “submissa” ao marido. “Submissão significa respeitar a autoridade e os desejos dos outros. Mas submissão nem sempre significa obediência. Meu marido é autoridade no meu lar, ele é o sacerdote, ele cuida e protege nossa família. Sim, sou submissa ao meu marido, pois o respeito e honro”, afirmou. As informações são do site Metrópoles.

“Submissão significa respeitar e honrar os líderes”, iniciou. “As autoridades devem ser obedecidas e tratadas de maneira digna. No entanto, quando as ordens são erradas, a submissão se mostra em recusar respeitosamente. Triste que hoje a sociedade tem um papel distorcido do que é submissão. (…) No CASAMENTO, o marido tem uma posição de liderança”, frisou a modelo.

“Se você não concorda, está tudo bem! Não estou aqui pra bater boca com ninguém. Só estou repassando o que eu aprendi, e que funcionou 100% depois que eu entendi meu papel de mulher no CASAMENTO”, concluiu Biah Rodrigues.

Na web, as declarações da influenciadora gerou indignação nos internautas. “É por isso que Rihanna é a Rihanna e você só esposa do Sorocaba”, escreveu uma seguidora.



“Se um dia eu tivesse que escolher entre ficar solteira e me submeter a isso, com toda certeza eu preferia morrer solteira”, disse outra.

“Tantas lutas foram travadas na história da sociedade para que a mulher pudesse conquistar o espaço que ainda está longe de ser, de fato, o dela. Daí a gente vê uma mulher, hoje, fruto dessas conquistas, com essa postura. Sei lá, uma vontade de desler, sabe? Obs: sou filho de mãe solteira”, comentou um terceiro internauta.

