Esposa de Safadão é detonada após dizer que empregada foi “presente”

Thyane Dantas, esposa do cantor Wesley Safadão

Thyane Dantas, esposa do cantor Wesley Safadão, está sendo detonada nas redes sociais depois de indicar que Raimunda, empregada doméstica de sua casa, foi um “presente” que recebeu de sua mãe quando casou com o artista. As informações são do Metrópoles.

Thyane compartilhou uma série de vídeos, mostrando Raimunda cozinhando. “23 anos que ela faz parte da nossa família”, escreveu a influencer nas imagens.

Em outro vídeo, Thyane diz: “Mainha dizia que, quando eu casasse, Raimunda era minha”. Nas imagens, a empregada doméstica serve a mesa da família.



Os vídeos logo circularam nas redes sociais e internautas apontaram racismo estrutural por parte da esposa de Safadão. O ativista Antonio Isuperio detonou Thyane, afirmando que “a única coisa em que a classe média branca e alienada pode se apegar para aparentar riqueza e status é ter outras pessoas as servindo o tempo todo”.

“23 anos que ela faz ‘parte’ de nossa família e temos aquela pergunta que não quer calar. Raimunda já esta no testamento? Terá parte da herança? Porque até ‘videomaker’ e ‘social media’ a Raimunda é”, disparou o ativista.

“Para muitos pode parecer ‘mimimi’, mas essa fala da Thyane, esposa do Wesley Safadão, me incomodou tanto. ‘Mainha dizia que quando eu casasse Raimunda era minha’. Como assim? Igual mercadoria? A internet dá voz para tanta gente sem noção”, escreveu um internauta.

“Já já botam a Raimunda para gravar um vídeo dizendo que é muito bem remunerada e é tratada bem”, disparou outro.

Após a repercussão negativa do caso, Thyane Dantas pediu desculpas em seu Instagram, nesta sexta-feira (18/11). Ela afirmou que sua fala foi “totalmente descontextualizada para criar uma pauta legítima, mas com a história errada”.

“É bem desafiador perceber nossos sentimentos e intenções de fala julgados por quem está muito distante e afirmando com convicção aquilo que não está dentro de nós para entender, mas por saber da legitimidade da causa levantada peço perdão a quem sofre tanto com esse retrocesso; decidi então me pronunciar afirmando que: a Raimunda é uma das minhas principais memórias de amor, cuidado e confiança desde a infância.”

“Ela sempre foi e sempre será alguém com quem tenho profundo vínculo de respeito, valorização e afeto, daí meu equívoco em usar uma palavra que agora foi totalmente descontextualizada para criar uma pauta legítima, mas com a história errada!”, afirma ela.

