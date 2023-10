Esposa de Malvino Salvador comemora aniversário de casamento; veja

Kyra Gracie usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta última quinta-feira (12), a empresária e lutadora de Jiu-Jitsu completou quatro anos de casada com o ator Malvino Salvador e fez questão de falar sobre esse dia importante para o casal.

Os dois estão juntos desde 2013, e são pais de Ayra, de 9 anos, de Kyara, de 6, e Rayan, de 2, mas apenas em 2019 oficializaram a união com uma cerimônia em Fernando de Noronha ao lado dos familiares e amigos.

Para comemorar os quatro anos de união, Kyra recordou no feed do Instagram algumas fotos do dia do casamento e falou sobre a cerimônia. "Há exatamente quatro anos, no dia 12 de outubro, comemorei meu casamento em Noronha. Tenho gravados na memória todos os momentos incríveis que compartilhei com minha família e amigos."

"Apesar de já estarmos juntos há seis anos, Malvino e eu optamos por realizar essa festa de casamento, e foi a decisão correta. Inicialmente, ele relutou em fazer a festa, mas, como diz o ditado, "nada como um mata-leão" para resolver essa situação", completou a atleta.

Vale lembrar que o ator Malvino Salvador também é pai de Sofia, de 14 anos, fruto de seu relacionamento com Ana Ceolin da Silva.

Confira as fotos:

