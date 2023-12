Esposa de Leonardo revela como confia no marido após traições

Casada com o cantor sertanejo Leonardo, a empresária Poliana Rocha foi questionada por um fã que quis saber como ela lida com o que aconteceu no início do relacionamento. "Não mexo no passado. Passou, foi realmente escolha minha estar casada e lutar pela minha família. Vivo o presente, o agora", garantiu ela.



Outra seguidora pediu dicas para reconquistar a confiança no marido, já que também foi vítima de traição. "É um processo, não é fácil, mas você consegue. Dê tempo ao tempo, ressignifique o ocorrido e foque na construção da sua família", disparou ela.



Vale lembrar que Poliana Rocha foi traída pelo sertanejo Leonardo. Em várias oportunidades, ela já expôs publicamente como decidiu dar uma nova chance ao casamento em nome da família. Os dois são pais de Zé Felipe.

Foto por Reprodução/Redes Sociais Ela respondeu às perguntas dos fãs neste final de semana

