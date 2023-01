Esposa de Leonardo, Poliana Rocha, diz como perdoou traições do marido

Da Redação

Poliana e Leonardo estão casados desde 1995

Através de seu perfil do Instagram, a esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, falou sobre como perdoou o marido das traições que sofreu. A mulher comentou a respeito do tema depois de ser questionada por um seguidor, na noite do último domingo (22).

"Como você perdoou as traições do Leo?", questionou o internauta.

Poliana explica que conseguiu superar os problemas pois "escolheu lutar" pela família. "A vida é feita de escolhas! E eu escolhi lutar e manter a minha família", ela escreveu, juntamente de uma foto do casal com o filho Zé Felipe, que seguiu os passos do pai e também se tornou cantor.

fonte: Reprodução/Instagram Poliana falou sobre a questão em seu perfil do Instagram

Poliana e Leonardo estão casados desde de 1995.



Mesmo depois do casamento com Poliana, Leonardo ainda teve dois filhos com outras mulheres: Matheus, com a cantora Liz Vargas, e João Guilherme, com a bailarina Naira Ávila.

Com informações do G1.

