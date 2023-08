Esposa de Leonardo faz pose para foto e fã diz: 'Muito estranho'

Siga o TNOnline no Google News

A empresária e jornalista Poliana Rocha, que é a esposa de Leonardo, agitou as redes sociais ao mostrar uma foto de um novo ensaio fotográfico em suas redes sociais. Porém, a pose inusitada dela chamou a atenção e os fãs não perdoaram.

Na imagem, ela surgiu com um vestido vermelho de festa e posou agachada com as pernas abertas. Então, os fãs logo comentaram sobre o que parecia que ela estava fazendo. “Posição de parir?”, disse um seguidor. “Parece que está parindo”, disse outro. “Que posição é essa? Muito estranho”, declarou mais um.

Na legenda, Poliana Rocha apenas fez uma mensagem carinhosa para seus fãs. "Recepcione Agosto com lindos desejos e grandes expectativas! Prepare-se para aproveitar todos os dias desse mês e ficar perto de quem você ama, cuidar de si mesmo e viver da melhor forma possível!!!!", disse ela.

