Esposa de Léo Batista morre aos 84 anos na piscina de casa

A esposa do apresentador Léo Batista, Leyla Belinaso, morreu na noite de sábado (29), aos 84 anos, afogada na piscina do imóvel do casal. Os bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para a casa do jornalista. Em nota, a polícia afirma que Léo mergulhou para tentar salvar Leyla.

No comunicado, o apresentador retirou a esposa da piscina e percebeu que ela estava sem vida. Ele ligou para a Globo e a PM do Rio de Janeiro foi acionada em seguida. No boletim, consta que a causa da morte foi afogamento, mas o corpo ainda passará por perícia para comprovar a causa.

O jornalista informou para a polícia que, na tarde de sábado, Leyla estava na piscina enquanto ele estava em casa. Léo contou que foi até a área externa do imóvel para ver se ela estava bem e se deparou com Leyla na piscina, segurando uma boia com o rosto dentro d'água.

O caso foi registrado na 32ª DP, na Taquara, bairro do Rio de Janeiro, que abriu inquérito para apurar as circunstâncias da morte.

