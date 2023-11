Esposa de Juliano Cazarré exibe o barrigão da gestação do sexto filho

A estrela surgiu com a barriga de fora ao usar look justo

A bióloga e fashionista Leticia Cazarré surpreendeu ao mostrar o quanto a barriga de grávida já cresceu! Esposa do ator Juliano Cazarré, ela mostrou o barrigão durante o seu treino nesta terça-feira (14).

A estrela surgiu com a barriga de fora ao usar look justo e deixou a nova silhueta à mostra nos stories do Instagram. Ela espera o nascimento do sexto filho, que será mais um menino.

Vale lembrar que Juliano e Leticia já são pais de cinco crianças: Vicente, de 11 anos, Inácio, de 10, Gaspar, de 3, Maria Madalena, de 2, e Maria Guilhermina, de 1 ano.

Foto por Da Redação

