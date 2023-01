Esposa de Daniel Alves nega divórcio após prisão do jogador

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Daniel Alves ao lado da modelo Joana Sanz

A modelo Joana Sanz, esposa de Daniel Alves, negou a informação que surgiu nesta terça-feira (31), de que pretende se divorciar do jogador. Daniel está preso preventivamente na Espanha desde o dia 20 de janeiro. Ele teria agredido sexualmente uma mulher durante uma festa em dezembro de 2022.

continua após publicidade .

-LEIA MAIS: Mulher de Daniel Alves desabafa: 'Estou em um momento de calma'

Entenda o caso



continua após publicidade .

O jogador teria agredido sexualmente uma mulher de 23 anos em uma festa no dia 30 de dezembro. A Justiça espanhola ordenou a prisão do atleta depois de ouvir depoimentos contraditórios do brasileiro.

De acordo com a imprensa espanhola, o ex-Barcelona alegou que teve relações sexuais consensuais com a mulher na última versão do seu relato. Inicialmente, Daniel Alves foi preso no Centro Penitenciário Brians 1, mas foi transferido para o Brians 2 três dias depois da detenção.

As informações são do site Istoé Gente.

Siga o TNOnline no Google News