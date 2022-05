Esposa de Aleksandro faz publicação após morte do cantor

Da Redação

Nesta segunda-feira (9), Tatiele Toro, esposa do cantor Aleksandro, fez uma postagem nas redes sociais após a morte do marido, em um acidente com um ônibus, registrado neste sábado (7). Tatiele postou uma foto ao lado do marido, que segurava o filho mais velho do casal, Noah.

Na publicação, amigos do casal, fãs e familiares lamentaram a morte do cantor e escreveram mensagens à viúva. Na legenda do primeiro post depois da morte, ela escreveu três emojis: "❤️‍🩹💔".

"Força tatiele.toro sabemos que só Deus pra te confortar nesse momento 😢...mas que vc seja forte por ele, pelo Noah e pela Maya 💔🙌✨️", comentou uma fã nas redes sociais.

Outra pessoa comentou na postagem: "Que Deus console o seu coração e de toda sua família e Ele dê também forças para continuar pois motivos vocês tem, os seus pequenos!! 💜🙏".

Noah, filho mais velho do casal, publicou a mesma foto nas redes sociais. Na legenda, ele escreveu: "O maior legado 💙".

O acidente

Um ônibus da dupla sertaneja Conrado e Aleksandro com 19 passageiros sofreu um acidente na manhã deste sábado, 7, no km 402 da pista norte da Rodovia Régis Bittencourt, em Miracatu, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o pneu dianteiro esquerdo estourou, fazendo com que o motorista perdesse o controle do veículo, que tombou no canteiro central.

Onze pessoas foram encaminhadas ao pronto-socorro da região com ferimentos leves e seis pessoas morreram no local. Não há informações sobre o estado de saúde dos cantores.

O ônibus vinha de Tijucas do Sul, no Paraná, com destino a São Pedro, em São Paulo, e já foi destombado.

Segundo a Arteris, concessionária responsável pela Rodovia Régis Bittencourt, desde às 10h30, quando o atendimento à ocorrência foi iniciado, a região apresenta trânsito congestionado, e as faixas esquerdas de ambos os sentidos da rodovia foram interditadas. No sentido Curitiba há 10 km de engarrafamento, já a pista sentido São Paulo flui com 2 km de trânsito.

Com informações do g1.