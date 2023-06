Espectadores percebem gafe inusitada no Jornal Nacional; saiba qual

Nesta quarta-feira (14), a chamada do Jornal Nacional intrigou alguns espectadores. O momento inusitado aconteceu na redação, que fica atrás dos âncoras William Bonner e Renata Vasconcellos. Vale ressaltar que a chamada é gravada e não é ao vivo igual ao jornal.

continua após publicidade

A gafe que gerou risadas nas redes sociais foi cometida por duas mulheres que podem ser vistas tirando uma selfie enquanto William e Renata estão gravando a chamada para a atração jornalística da Rede Globo.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

continua após publicidade

“Quem percebeu as duas queridas tirando uma selfie na hora da gravação da chamada do Jornal Nacional? Hahaha”, escreveu um internauta no Twitter, reagindo ao vídeo que foi postado no perfil oficial das redes sociais do JN.

Um internauta reagiu à postagem dizendo: “O Bonner percebeu”. E outro espectador comentou: “Alguém vai levar uma torra”.



VEJA O MOMENTO:

Quem percebeu as duas queridas tirando uma selfie na hora da gravação da chamada do Jornal Nacional? Hahaha #JN #JornalNacional pic.twitter.com/kUZ840rxdM — Matheus Nunes (@MathheusNunes) June 15, 2023





Siga o TNOnline no Google News