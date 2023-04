''Espalhe amor'': Rafa Kalimann assume romance

Da Redação

Influenciadora digital Rafa Kalimann

A influenciadora digital Rafa Kalimann (30) levou os fãs à loucura nas redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos, dentre elas, a primeira imagem de seu novo affair.

Em sua conta oficial no Instagram, a ex-BBB abriu um álbum de fotos em que aparece em diferentes momentos, como curtindo dia de praia exibindo o corpaço de biquíni, viajando, com lindo buquê de flores coloridas.

Um dos registros é de seu novo affair, Antônio Bernardo Palhares, com quem foi flagrada aos beijos recentemente em aeroporto no Rio de Janeiro. O empresário, com quem a famosa engatou romance após o término com José Loreto (38), posou segurando uma mochila enquanto andava pela rua.

"Espalhe amor acima de tudo, ele sabe o caminho de volta", escreveu Kalimann na legenda da publicação. Nos comentários, a web elogiou Rafa e o novo casal. "Linda demais", "O brilho nos olhos", "Lindeza", "O mozão dela, que linda! Seja muito feliz, meu amor, você merece", "Sinto que logo vem aquela fotão de casal", "Você merece esse amor todo", "Felicidade transbordando", disseram.





