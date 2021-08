Da Redação

Escorpião: É o oitavo signo do zodíaco regido por plutão

Quem nasceu hoje

Terá coragem necessária para enfrentar toda e qualquer dificuldade. Os seus esforços em prol dos amigos e parentes jamais serão em vão. Durante a existência realizará muitas viagens. É vigoroso, inteligente e determinado.

Alerta

Os aquarianos ficam no alerta até às 09h44, e a indicação é de calma durante este período. Após esse horário e nos próximos dois dias e meio os cuidados serão dos nativos de Peixes na vida pessoal e profissional.

Áries – É o primeiro e mais elementar dos doze signos, representando o início das coisas. Como primeiro signo é primordial na natureza, resistindo à discórdia, análise ou tentativa de explicá-la. C. 942 M. 3022

Touro – É o segundo signo, representa o crescimento e desenvolvimento. É o primeiro signo de terra e como tal mostra o espírito plenamente encarnado, criando raízes. Touro representa o aspecto acalentador do ego. C. 683 M. 1774

Gêmeos – É o terceiro signo, representando rapidez de pensamento e facilidade de comunicação. É o primeiro signo do Ar, com orientação mental e, assim, é dotado de um intelecto. C. 075 M. 2131

Câncer – É o quarto signo, representando sentimentos profundos, senso de proteção e o lar. É o primeiro signo de água e relaciona-se simbolicamente com o período em que as pessoas amadurecem. C. 438 M. 5809

Leão – O signo de Leão é o quinto do zodíaco, representando as forças criativas radiantes do indivíduo que iluminam o mundo ao seu redor. É o segundo signo de fogo, mas, sua energia está sob controle. C. 591 M. 9487

Virgem – É o sexto signo do zodíaco e o segundo signo de terra e também o segundo regido por Mercúrio. Porém, difere de Touro e de Gêmeos por ser mais analítico, cuidadoso e ordeiro. Gosta de ser sistemático. C. 719 M. 4647

Libra – É o sétimo signo talvez seja o mais socialmente envolvido, Libra simboliza a necessidade do ser humano maduro ocupar seu lugar no mundo. Libra tem consciência do seu papel no palco da vida. C. 176 M. 2393

Escorpião – É o oitavo signo do zodíaco padrão e é regido por Plutão. Escorpião demonstra o poder da meia-idade e consequentemente a capacidade de dirigir e controla a vida em torno de si. C. 858 M. 5360

Sagitário – É o nono signo, regido pelo expansivo planeta Júpiter. Sagitário simboliza a crescente visão filosófica do espírito humano – sua expansividade, otimismo e recusa se perder em detalhes. C. 620 M. 8516

Capricórnio – É o décimo signo. Simboliza a visão série da maturidade, mas também a percepção da relação espírito individual com o Universo. São donos de uma atitude responsável perante todos. C. 189 M. 0245

Aquário – É o undécimo signo do zodíaco. Simboliza o pensamento avançado, retirando-nos de nosso estado físico e permitindo ver o infinito de todas as coisas. Mostra a sabedoria universal inerente ao pensamento. C. 307 M. 6698

Peixes – É o duodécimo e último signo e pode ser visto como o mais altamente evoluído. Simboliza a fusão da alma humana com o Cosmos, um passo para que a próxima encarnação possa acontecer em Áries. C. 264 M. 7956