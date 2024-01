Escolhidos para o BBB24 ganham mais de 2 milhões de seguidores em 24 h

O Big Brother Brasil (BBB24) estreia na TV Globo na próxima segunda-feira, dia 8 de janeiro. E a nova temporada já agita as redes sociais. Após a divulgação dos nomes de 18 participantes, os escolhidos para o confinamento ganharam, juntos, 2 milhões de seguidores em suas redes sociais. O número abundante ocorreu em menos de 24 horas após a divulgação dos brothers.

O Grupo dos Pipocas, composto por pessoas não conhecidas pela mídia, lidera o aumento de seguidores nas redes. Na sequência, o grupo Camarote, que é integrado por personalidades já conhecidas nas redes. Ela inclui famosos como a cantora Wanessa Camargo, os cantores Rodriguinho e MC Bin Laden, além da modelo Yasmin Brunet.

Veja a lista completa dos nomes anunciados abaixo:

Grupo Pipoca

Leidy Elin

Primeira integrante do grupo Pipoca a ser confirmada no BBB 24, a estudante de Direito tinha apenas 856 seguidores no momento do anúncio. Leidy Elin ganhou mais de 300 mil fãs em menos de um dia! Até o momento, ela soma 352 mil seguidores. Confira as redes dela:

👉 Instagram: @leidyelin

👉 Tik Tok: @leidyelin

👉 Twitter: @leidyelinnofc

Maycon

Segundo Pipoca a ser anunciado, o brother tinha 1.141 seguidores antes de integrar o elenco do BBB 24. 48h após o anúncio, o cozinheiro escolar está com mais de 53 mil fãs. Confira as redes de Maycon:

👉 Instagram: @mayconcosmer

👉 Facebook: maycon.cosmer

👉 YouTube: @Mcfran2

Lucas Pizane

O cantor baiano faz parte do grupo Pipoca e, antes de seu nome ser confirmado no BBB 24, ele colecionava 3,8 mil seguidores. Hoje, Lucas já está com 87 mil fãs acompanhando suas redes! Veja os perfis do confinado:

👉 Instagram: @lucaspizane

👉 Tik Tok: @lucaspizane

👉Twitter: @lucaspizabbb24

Deniziane

Mais uma integrante do grupo Pipoca! A fisioterapeuta, no momento em que foi anunciada, tinha 12,9 mil seguidores em seu perfil do Instagram. A sister agora ultrapassa os 82 mil seguidores na rede e também criou um perfil no X, antigo Twitter. Confira suas redes:

👉 Instagram: @anny_ferreira10

👉 TikTok: @ annyferreira100

👉 Twitter: @annyferreira_10

Beatriz

Diretamente de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, a vendedora integra o grupo Pipoca no BBB 24. Beatriz foi confirmada na temporada com 5,4 mil seguidores e, agora, a nova sister soma 141 mil fãs. Veja as redes dela:

👉 Instagram: @beatrizreisbrasil

👉 TikTok: @beatrizreis1705

👉 Twitter: @beatrizrbrasil

Marcus Vinícius

O brother do grupo Pipoca já somava 4 mil seguidores antes de ser anunciado no BBB 24. O comissário de bordo, agora, coleciona mais de 71 mil fãs nas redes. Veja os perfis de Marcus Vinícius:

👉 Instagram: @marcus.vib

👉 Twitter: @viniciusmarcuss

👉 TikTok: @marcus.vib

Matteus

Matteus integra o grupo Pipoca e chegou ao BBB 24 com 7,6 mil seguidores. Após o anúncio, o novo brother conquistou mais de 58 mil fãs em seu Instagram. Veja os @s de Matteus:

👉 Instagram: @bahmatteus

👉 Twitter: @bahmatteus

👉 TikTok: @bahmatteus

Giovanna

Giovanna é assistente social e integra o grupo Pipoca do BBB 24. Antes do anúncio, seu número de seguidores era 1.260. Mas o número de fãs cresceu e, hoje, a nova sister tem mais de 63 mil seguidores. Veja as redes dela:

👉 Instagram: @giovannaleticiamarinho

👉 Twitter: @GIOVANNAVML

👉 TikTok: @giovannalet082

Fernanda

A nova sister integra o grupo Pipoca e chegou no BBB 24 com 2.515 seguidores. Depois após ser anunciada, a modelo já chegou a 43 mil. Dê uma olhada no perfil dela:

👉 Instagram: @nandabande

Nizam

O brother do grupo Pipoca chegou ao BBB 24 com 3,4 mil seguidores. Quase 48h após a confirmação da sua participação na temporada, o paulista agora soma mais de 52 mil. Confira as redes de Nizam:

👉Instagram: @aboujokh

👉Twitter: @aboujokh_

👉TikTok: @aboujokh_

Alane

A modelo do grupo Pipoca já garantia 58,8 mil seguidores fiéis antes mesmo de ser anunciada no BBB 24. Agora, a “Bruna Marquezine do Pará” soma mais de 245 mil fãs! Veja os perfis da nova sister:

👉 Instagram: @alanediax

👉 TikTok: @alanediax

👉 Twitter: @alanediax

Lucas Luigi

Fechando os anúncios do grupo Pipoca, a artista tinha 2.097 seguidores antes do BBB 24. Agora, Lucas conta com 35.8 mil fãs em seu perfil. Veja as redes do brother:

👉 Instagram: @lucas.luigi

👉 TikTok: @lucas.luigiGrupo

Camarote

MC Bin Laden

O dono do hit “Tá tranquilo, tá favorável” é integrante do grupo Camarote e já entrou na casa com 3,6 milhões de seguidores. Agora, o novo brother soma mais de 3,7 milhões de fãs em seu perfil. Veja as redes do funkeiro:

👉 Instagram: @mcbinladen

👉 Tik Tok: @mcbinladenoficial

👉 Twitter: @mcbinladen

Yasmin Brunet

A modelo é filha da atriz Luiza Brunet e integra o grupo Camarote no BBB 24! Antes de ser anunciada, Yasmin somava 4,4 milhões de seguidores. Até o momento, passa dos 4,6 milhões. Confira as redes da sister:

👉 Instagram: @yasminbrunet

👉 Twitter: @yasminbrunet1

Vanessa Lopes

A criadora de conteúdo já era fenômeno nas redes antes mesmo de ser anunciada no BBB 24, somando 13,6 milhões de seguidores no Instagram – e mais de 30 milhões no TikTok! Após a divulgação da influencer como uma das Camarotes da temporada, ela já ultrapassa os 13,8 milhões. Veja os perfis da nova sister:

👉 Instagram: vanessalopesr_

👉 Tik Tok: @vanessalopesr

👉 Twitter: @vanessalopesr

Vinicius Rodrigues

O atleta paralímpico entra no BBB 24 no grupo Camarote e já tinha 30,6 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Hoje, o brother já passa dos 66 mil. Confira o perfil de Vinicius:

👉 Instagram: viniciusbellator.rodrigues

Rodriguinho

O pagodeiro já tinha pouco mais de 2 milhões e 130 mil seguidores no Instagram antes de ter o nome confirmado no Camarote do BBB 24. Agora, são cerca de 2 milhões e 185 mil pessoas acompanhando a rede social do cantor. Rodriginho também criou um perfil no X, antigo Twitter. Veja o seus @:

👉 Instagram: @rodriguinho

👉 Twitter: @falarodriguinho

Wanessa Camargo

A cantora e filha de Zezé Di Camargo já tinha 4 milhões de fãs no Instagram antes de ser confirmada no Camarote do BBB 24. Agora, Wanessa soma 4.1 milhões de seguidores. Confira os perfis da artista:

👉 Instagram: @wanessa

👉 Tik Tok: @wanessacamargoreal

👉 Twitter: @WanessaCamargo

*Com informações do GShow.

