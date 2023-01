Escalada para novela da Globo, Rafa Kalimann está fora do BBB23

Da Redação

Rafa Kalimann não estará no Big Brother Brasil 23

Rafa Kalimann não vai estar no Big Brother Brasil 23. A ex-BBB comandava as entrevistas com os eliminados na última edição do programa, porém, não vai voltar ao relity show este ano, embora deva seguir nas telinhas da Globo.

A influenciadora está escalada para a próxima novela das sete, Vai na Fé, mas também não está confirmada. Isso porque o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ) afirma que ela não possui registro de atriz, o famoso DRT, nem autorização especial para atuar.

Ao F5, a assessoria dela afirmou que ela tem gravado cenas desde dezembro de 2022. Além disso, ela prepara a primeira produção de teatro e “está escalada para dois projetos secretos neste semestre.

Enquanto Rafa fica de fora da lista do BBB23, Boninho confirmou Dani Calabresa de volta com o CAT BBB e Paulo Vieira com a Big Terapia. Além dos humoristas, Ana Clara também vai seguir no programa.

Com informações do Metrópoles.

