Ernesto Paglia encerra contrato com a Globo após 43 anos

Ernesto Paglia encerrou seu contrato com a TV Globo depois de 43 anos

Ernesto Paglia encerrou seu contrato com a TV Globo depois de 43 anos. O diretor de jornalismo da emissora, Ali Kamel, compartilhou um comunicado dando a notícia.

A partir do dia 31, o jornalista não vai aparecer mais nas telinhas. No longo texto de Kamel relembrou a carreira do marido de Sandra Annenberg.

"Depois de quase 44 anos, anuncio com esse e-mail que Paglia encerra no dia 31/12 sua trajetória na Globo. Termina o ciclo de um repórter brilhante, referência para todos nós. O filho do Gerardo e da Haida; o pai do Bernardo, do Frederico e da Elisa; o marido da Sandra; o Bochecha, como era chamado na infância, um colega gentil e acolhedor. E deixará um legado irretocável", disse o diretor.

Os últimos trabalhos de Paglia ainda serão transmitidos, um Globo Repórter, já gravado e um documentário, que será lançado no Globoplay.

Vale lembrar que outros jornalistas também deixaram a Globo em 2022, foram eles, Chico Pinheiro, Carlos Tramontina e Michelle Barros.

