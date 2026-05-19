Erika Hilton agora processa SBT após ser ignorada em polêmica com Ratinho

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) ingressou com uma ação na Justiça de São Paulo contra o SBT para garantir três minutos de direito de resposta no Programa do Ratinho. O processo foi protocolado na última segunda-feira (18) e é mais um desdobramento da polêmica iniciada em março, quando a parlamentar acusou o apresentador de transfobia após críticas à sua escolha para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados.

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Segundo a defesa de Erika Hilton, a deputada enviou uma notificação extrajudicial ao SBT em 17 de março solicitando espaço para resposta às declarações do apresentador, mas o pedido não recebeu retorno efetivo da emissora. Os advogados afirmam que o SBT apenas divulgou uma nota genérica sobre o episódio, sem tomar medidas concretas para permitir o exercício do direito de resposta.



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A defesa também argumenta que Ratinho continuou fazendo comentários públicos sobre a deputada em entrevistas, redes sociais e outros espaços de comunicação. Entre os pontos citados está uma ação movida pelo apresentador contra Erika Hilton por danos morais na Justiça do Distrito Federal.

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O pedido se baseia na legislação que garante o direito de resposta com o mesmo alcance e destaque do conteúdo original. A parlamentar pretende gravar um vídeo, com texto previamente aprovado pela Justiça, para ser exibido no mesmo tempo utilizado pelo apresentador durante as falas questionadas. Em um dos trechos anexados ao processo, a deputada afirma que Ratinho teria negado sua identidade de gênero em rede nacional e argumenta que a liberdade de expressão não pode ser usada para promover discriminação, lembrando que a transfobia é crime no Brasil.

Procurado, o SBT afirmou que ainda não havia sido oficialmente notificado sobre o caso. Ratinho, por meio de sua assessoria, declarou que não comenta processos judiciais.