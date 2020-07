Erick Dias, empresário de Lord Vinne, alavanca carreira do cantor na pandemia

Continua após publicidade

Com a atual pandemia muitos negócios foram afetados, entre eles o setor de entretenimento, sendo este um dos últimos a retornar após a crise.

Pensando nisso, o CEO da Prayme Eventos vem colocando em prática uma série de estratégias para mudar a saúde da carreira dos seus artistas e utilizar o potencial de suas redes sociais, como exemplo temos o artista Lord Vinne, que precisou remarcar toda a sua agenda de shows.

Erick Dias, que é de Campina Grande, começou a trabalhar no ramo em 2014, aos 21 anos, produzindo as apresentações do início da carreira do humorista e youtuber piauiense Whindersson Nunes, de quem ele é amigo até hoje.

Se manter preparado é a chave para o sucesso

A Prayme Eventos vem trabalhando incansavelmente para remarcar toda a agenda de shows de Lord Vinne, mantendo o foco em superar tudo para que ninguém saia no prejuízo, tendo em mente que o mundo do entretenimento será um dos últimos a retomar ao normal.

Prayme Eventos dá um UP na carreia de Lord Vinne

A produtora de eventos de Erick Dias, Prayme Eventos, após decidir investir na carreira de Lord Vinne, conseguiu em apenas alguns meses de trabalho alavancar de forma incrível a carreia do cantor, nesses primeiros meses de trabalho o cantor já possui mais de 300 mil reproduções em suas músicas nas plataformas digitais.

Pensando no bem estar de outros artistas que ficaram sem shows durante essa temporada difícil da Pandemia, Erick Dias juntamente com a sua empresa Prayme Eventos estão reunindo alguns parceiros para conseguir ajudar esses cantores, uma vez que muitos chegam até a passar necessidades por não terem shows de suas respectivas bandas.