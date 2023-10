Erick Clapton anuncia série de shows no Brasil em 2024

O renomado guitarrista Eric Clapton, após 13 anos desde sua última apresentação no Brasil, retornará ao país em 2024 para uma série de shows. Os locais e cidades dessas apresentações ainda serão anunciados.

De acordo com o jornalista José Norberto Flesch, os shows estão previstos para novembro e para dezembro de 2024, quando Clapton estará com 79 anos.

Clapton tem uma carreira solo de sucesso, além de ter integrado os Yardbirds, colaborado com John Mayall e formado a banda Cream, entre outros projetos significativos.

Ele detém o título de único artista a ser introduzido três vezes no Hall da Fama do Rock and Roll. Seu último álbum de estúdio, “I Still Do”, foi lançado em 2016, excluindo um álbum natalino que saiu em 2018.