Erica Miguelia lança AQUA GLOW, novo produto de sua marca

Marcamos presença no lançamento da nova AQUA GLOW — uma água termal enriquecida com nutrientes e o ‘glamour’ do pó de ouro em sua composição, permitindo uma experiência cheia de sofisticação e requinte. Seu spray ultra-fresco promove um ‘boost’ instantâneo de luminosidade, enquanto sua fragrância aromática acalma os sentidos e a mente.

O evento contou com grandes personalidades da internet, como: Elisa Zarzur, Helena Silvarolli, Maria Braz, Reis Rodrigues, Nati Vozza, Silvia Braz, Cyntia Marques e Cici Navarro.

fonte: Reprodução

“Influencers prestigiando o evento de lançamento (Da esquerda para direita: Elisa Zarzur, Helena Silvarolli, Maria Braz, Reis Rodrigues, Erica Miguelia, Silvia Braz, Cyntia Marques e Cici Navarro)” (Foto: Reprodução/Grupo Miguelia)



O mercado da beleza vive em constante inovação, se atentar aos detalhes e tendências é necessário para manter sua marca ativa. A empresária Erica Miguelia não tem tido dificuldades quando o assunto é se destacar, conhecida por seus tratamentos que integram beleza natural a saúde, antenada nas principais tendências de beleza e negócios, está envolvida em dezenas de projetos em simultâneo.

fonte: Reprodução/Grupo Miguelia

“Lançamento da AQUA GLOW novo produto” (Foto: Reprodução/Grupo Miguelia)



De acordo com a empresária e CEO da marca Erica Miguelia, a AQUA GLOW reúne diversos benefícios em um único produto. Formulado com nutrientes naturais, ela ilumina e proporciona uma sinergia de revitalização, hidratação que reduz a oleosidade, previne e reduz contra o stress antioxidante. Além de contar com o Ácido Hialurônico e Acácia do Senegal (Colágeno Vegetal) uniformiza e proporciona uma pele macia e aveludada, sem falar o Glow intenso sem deixar a pele oleosa. O produto pode ser usado no dia a dia ou como pré-maquiagem.

A outra novidade da AQUA GLOW — a água termal após aplicado na pele, produz o efeito GLOW devido ao pó de ouro presente na composição do produto, promovendo uma sensação maravilhosa.

Sua marca FEMME9 já é um sucesso consolidado, seus produtos contam com tecnologia de ponta, o Fox Wild é um dos mais procurados desde o lançamento.

Sinônimo de transformação, inovação e sofisticação a Femme9, desperta o desejo de viver novas sensações, uma experiência única e singular, feita especialmente para você.

“Estamos no mercado com uma grande responsabilidade: potencializar e valorizar sua rotina de autocuidado.E não trago apenas a melhor fórmula composta para seu momento de “skin care”, mas sim, um mix de produtos que ao longo da nossa jornada você irá conhecer e se encantar por trazer benefícios ao seu estado físico e também ao seu estado emocional.” — manifesto FEMME9.

Os produtos podem ser encontrados no e-commerce da FEMME9.

fonte: Reprodução

“Erica Miguelia e Cici Navarro no lançamento da AQUA GLOW” (Foto: Reprodução/Grupo Miguelia)



A expansão do mercado

Na contramão da economia em tempos de pandemia, o mercado de beleza é o único que ainda continua a crescer. Miguelia, por exemplo, viu sua empresa especializada em tratamentos de sobrancelhas quase dobrar sua demanda de serviços, aumentar seu quadro de funcionários e em 70% suas vendas na linha de produtos para o consumidor final.

A verdade é que sobrancelhas sempre desempenharam um importante papel em nossa comunicação. “Elas revelam nossa expressão e influenciam diretamente em nossos relacionamentos interpessoais”, afirma Erica. Entre outras descobertas de autoconhecimento que a pandemia nos proporcionou, talvez tenhamos aprendido a dar mais valor para essa parte do rosto. Ganhamos, também, mais ferramentas e itens específicos para isso — de séruns e itens voltados para o fortalecimento e crescimento dos fios.

Hoje o tratamento é responsável por movimentar grande parte da indústria, milhares de vidas e devolver a autoestima de diversas pessoas do mundo todo que eram insatisfeitas com a micropigmentação.

*Conteúdo produzido e enviado por Joyce Silva*