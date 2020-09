Erica Miguelia, famosa influenciadora da beleza, cria técnica inovadora Fios Wild - TNOnline

Continua após publicidade

A famosa influenciadora do setor da beleza Erica Migelia, tem buscado cada vez mais se especializar para empreender mais e melhor no setor nacional. Sua paixão pelo área da beleza começou aos 19 anos, quando resolveu abrir seu primeiro negócio, um salão de beleza. Mesmo com poucos recursos, enfrentou os desafios e foi solidificando sua carreira, conhecendo e ganhando o mercado procurando sempre ampliar seus negócios.

A jovem que começou no ramo de micro pigmentação, foi se especializando dentro do setor da beleza realizando diversos cursos nacionais e internacionais, aprimorando as técnicas que aprendeu em sua graduação, e passando a desenvolver as suas próprias, sempre repletas de melhorias e evoluções, foi onde nasceu suas empresas, a Loveena Clinic e a EM Academy.

Com muito estudo e experiência, Érica conseguiu desenvolver uma técnica exclusiva da área da beleza, onde ganhou muito destaque e reconhecimento dentro e fora do brasil, levando a jovem para perto do que ela sempre almejava.

Sua técnica Fios Wild acabou conquistando o mundo por ser totalmente inovadora e com um intuito único, de trazer naturalidade e empoderamento. Foi quando Érica ficou famosa no setor e passou a ter milhares de clientes por todo país. Isso levou a jovem a novamente pensar e decidir fazer um novo empreendimento, seus cursos, onde ensinava as pessoas suas técnicas, ajudando-as a mudarem de vida.

Com cursos lotados e viagens a diversos estados do país e do mundo para palestrar, Érica decidiu voar ainda mais alto, abrindo seu espaço em uma das ruas mais conceituadas do país, no bairro Jardins, em São Paulo.

O sucesso de Érica a fez conquistar inúmeros prêmios conceituados no setor da beleza, entre eles o “Referência Nacional em Saúde e Estética 2018” e o “Top Qualidade Brasil 2019”, na categoria qualidade empresarial com responsabilidade social e cultural.

Empreendedora nata, Érica busca expandir cada vez mais seus negócios, ajudando a elevar a autoestima das suas clientes e transformando o maior número de pessoas possíveis.

