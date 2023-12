Eric Clapton anuncia 3 shows no Brasil em 2024

Com preços que variam entre R$ 215 e R$ 1.500, a pré-venda para clientes com cartão Santander começa dia 11 de dezembro, enquanto para o público geral acontece no dia 13.

Para comemorar 60 anos de carreira, o lendário guitarrista, cantor e compositor de rock e blues britânico, Eric Clapton anunciou três shows no Brasil em 2024. Vale lembrar como a última vinda dele ao país foi há 13 anos. As informações são da Rolling Stone Brasil.

As apresentações em questão são apresentadas por Santander Brasil. O cantor cantará em três cidades diferentes: Curitiba (24 de setembro), Rio de Janeiro (26 de setembro), e São Paulo (29 de setembro). Com preços que variam entre R$ 215 e R$ 1.500, a pré-venda para clientes com cartão Santander começa dia 11 de dezembro, enquanto para o público geral acontece no dia 13. Ambas pelo site livepass.com.br.

Eric Clapton é um renomado guitarrista, cantor e compositor britânico, considerado um dos maiores músicos de todos os tempos. Ele é conhecido por seu talento no blues e rock, além de ter sido membro de bandas como The Yardbirds, Cream e Derek and the Dominos. Suas músicas mais famosas incluem "Layla", "Tears in Heaven" e "Wonderful Tonight".



