Erasmo Carlos posta foto após boatos de morte: 'Estou muito vivo'

A assessoria do cantor ainda lembrou que é a única fonte oficial de informações sobre ele neste momento

Erasmo Carlos postou uma foto, nesta segunda-feira (31), após ter sido internado no dia 17 de outubro, no Rio de Janeiro. A publicação teve o intuito de acalmar os fãs depois que boatos de que o cantor, de 81 anos, estaria morto começaram a circular nas redes sociais.

Ele está internado no Hospital Barra D'or, na Zona Oeste, para realizar exames complementares e ajuste terapêutico para um quadro de síndrome edemigênica, quando há um desequilíbrio das forças bioquímicas que mantém os líquidos dentro dos vasos sanguíneos.

LEIA MAIS: Ator Lee Ji Han está entre as vítimas fatais da tragédia de Itaewon

Em uma foto olhando para um céu azul com nuves, Erasmo legendou em seu Instagram. "'Da janela o horizonte. A liberdade de uma estrada eu posso ver. O meu pensamento voa livre em sonhos. Pra longe de onde estou'. Estou muito vivo e , se tudo der certo , saindo do hospital até quarta. Foto tirada por Fernanda hoje no Hospital Barra D'or . Esse ano eu não morro …. parafraseando Belchior", disse ele.

Mais cedo, a assessoria de imprensa de Erasmo falou sobre o seu quadro de saúde. "A família informa e reitera que o paciente Erasmo Esteves encontra- se internado no quarto, apresentando significativa melhora clínica, acordado e lúcido, com previsão de alta hospitalar nos próximos dias", diz o comunicado.

Boatos de morte revoltam esposa do cantor

Fernanda Passos, mulher de Erasmo, repudiou as notícias falsas de que o cantor teria morrido, que surgiram na web neste domingo (30). A pedagoga chamou os boatos de irresponsáveis. "Erasmo está bem! Nesses últimos anos, o que conheci de gente mal intencionada, cruel e irresponsável não está escrito. Tudo que havia para ser dito foi pela assessoria de imprensa e boletim médico. Ficar procurando a família em busca de notícias ruins é tenebroso, até porque não há nada além do que já foi informado. Esse tipo de nota sem apuração é desprezível", começou ela.

Fernanda ainda relatou que pessoas chegaram a xingá-la e a procurar os filhos de Erasmo para saber notícias. "Me xingaram, vieram apurar comigo, com os filhos e amigos dele da forma mais vil e puramente curiosa. Ele é uma pessoa. Eu sou uma pessoa. E eu tenho motivos para manter a minha vida e a minha relação com o máximo de respeito e discrição possível. E por causa dessas reações imbecis que mantive também esse momento de vulnerabilidade fora de qualquer conversa", completou.





Fonte: Informações Revista Quem.

