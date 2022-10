Erasmo Carlos está internado com infecção pulmonar; quadro é delicado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Na última sexta-feira (21), a equipe do artista informou o adiamento de dois shows nos Estados Unidos

O cantor Erasmo Carlos, de 81 anos, está internado para tratar de um quadro de infecção pulmonar. Na última sexta-feira (21), a equipe do artista informou o adiamento de dois shows nos Estados Unidos, em novembro. As apresentações aconteceriam em Orlando e Miami.

continua após publicidade .

Conforme informações do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o quadro de saúde do cantor é muito delicado. Ao ser procurada, a equipe médica do hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro, não divulgou detalhes.

LEIA MAIS: “Atitude burra e idiota”, diz Zezé Di Camargo sobre fã que quebrou CDs

continua após publicidade .

Erasmo havia sido internado anteriormente em dezembro de 2021, após um diagnóstico de Covid-19. Conforme a médica pediatra pneumologista, Claudia Lidroneta, as possíveis sequelas deixadas pelo coronavírus podem favorecer novos processo infecciosos nos pacientes.





Quais são as causas?

Quadros de infecção pulmonar como o de Erasmo Carlos podem ser causados por vírus, fungos ou bactérias. A infecção ocorre quando os microrganismos entram pelas vias respiratórias, se alojam e proliferam nos pulmões.

continua após publicidade .

As infecções respiratórias geralmente ocorrem quando o paciente está no mesmo ambiente que uma pessoa doente que tosse, espirra ou fala próximo, liberando gotículas respiratórias carregadas de patógenos. Mas também pode ocorrer por inalação de produtos tóxicos ou por aspiração de alimentos, de acordo com a pneumologista.

O quadro é comum em pessoas com o sistema imunológico debilitado devido a idade avançada, doenças crônicas ou uso de remédios. Claudia explica que os idosos são mais vulneráveis às complicações de um processo de pneumonia porque habitualmente apresentam comorbidades como alterações renais hepáticas e cardiovasculares.





Fonte: Informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News