Equipe de Wesley Safadão se pronuncia após rumores de traição no casamento com Thyane

A equipe do cantor Wesley Safadão se pronunciou nesta quinta-feira, 21, após rumores apontarem uma suposta crise no casamento do artista com a influenciadora Thyane Dantas. Procurada pela imprensa, a assessoria negou qualquer problema na relação e garantiu que os dois seguem bem. “Não há crise no casamento. Os dois seguem bem e levando a vida da família em Fortaleza”, afirmou a equipe do cantor.

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Os boatos começaram a circular nas redes sociais nas últimas semanas, alimentados por especulações sobre uma possível infidelidade. Apesar da repercussão, nenhuma prova foi apresentada envolvendo as acusações. Casados desde 2016, Wesley Safadão e Thyane Dantas são pais de Ysis, de 11 anos, e Dom, de 7. O cantor também é pai de Yhudy, fruto do antigo relacionamento com Mileide Mihaile.

Casal apareceu junto em lançamento de livro

Em meio às especulações, o casal surgiu unido durante o lançamento do livro devocional Manhã Com Propósito, escrito por Thyane Dantas, em Fortaleza. Durante o evento, os dois apareceram lado a lado ao lado dos filhos, reforçando a conexão familiar e religiosa que compartilham. A espiritualidade, inclusive, já foi apontada por Thyane como um dos pilares responsáveis por fortalecer o relacionamento após

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Thyane relembrou fase conturbada do relacionamento

Recentemente, a influenciadora falou abertamente sobre as crises enfrentadas no início da relação com Wesley Safadão. Segundo ela, o casal viveu períodos de separação, idas e vindas e muitos desafios antes de oficializar a união. “Eu e Wesley não tivemos um relacionamento tranquilo no início. Pelo contrário, foi muito desafiador”, contou Thyane em entrevista recente.

Ela revelou ainda que aceitou reatar o relacionamento apenas após impor uma condição importante: colocar Deus no centro da relação. De acordo com a influenciadora, foi essa decisão que ajudou o casal a amadurecer. “Foi a partir dessa decisão que nós passamos a ter o entendimento do que é casamento, aliança e família”, declarou.

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Informações: Revista Caras

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