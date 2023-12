Equipe de Simaria abre o jogo sobre encontro com Simone; confira

Elas foram vistas no casamento do irmão, Caio Mendes

As irmãs Simone e Simaria Mendes se tornaram assunto nesta semana após serem vistas juntas no casamento do irmão, Caio Mendes. A equipe de Simaria comentou o encontro da ex-dupla, e explicou que, apesar de parecer novidade, elas se falam frequentemente.

"O encontro pode ter sido novidade para a imprensa, mas elas se falam e se encontram. Isso é normal. Elas estão sempre se vendo e conversando", afirmou a equipe de Simaria. "Elas se veem sempre", completou.

Após o encontro, Simaria compartilhou registros do casamento do irmão no perfil do Instagram. Ela e Simone foram madrinhas da união, e estavam usando vestidos cor de rosa. Na legenda da publicação, a artista escreveu: "Viva o amor!".

Apesar de os encontros entre as irmãs serem frequentes, esta foi a primeira vez que as duas foram vistas juntas publicamente desde o fim da dupla. Elas trabalharam juntas por 18 anos e, agora, Simone segue carreira solo no sertanejo.

O encerramento da dupla foi anunciado após meses de especulações sobre um possível desentendimento entre as irmãs. Na época, elas compartilharam uma nota no perfil oficial de Simone e Simaria, agradecendo pelo apoio dos fãs nos anos de carreira.









