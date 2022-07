Equipe de Marília Mendonça anuncia o lançamento de 'Decretos Reais'

Da Redação

Dias antes do aniversário de Marília Mendonça, que estaria completando 27 anos no próximo dia 22, a equipe da cantora anunciou o lançamento de "Decretos Reais" para quinta-feira (21), às 21 horas. O EP, com músicas de autoria da própria artista, vai ser lançado como homenagem póstuma.



"À tona vieram os decretos, os desejos e os sonhos da Rainha eleita pelo povo. A coroa intransferível, brilha como sempre em nós, eternos súditos, estamos encarregados de assegurar o cumpra-se. Amanhã às 21h", diz o legenda da publicação feita nas redes sociais de Marília.

À tona vieram os decretos, os desejos e os sonhos da única Rainha eleita pelo povo. A coroa intransferível, brilha como sempre em nós, eternos súditos, estamos encarregados de assegurar o cumpra-se. Amanhã às 21h. pic.twitter.com/bKpHoOAtIx

July 20, 2022

Marília Mendonça faleceu em novembro de 2021 após sofrer um acidente aéreo. Esta é o primeiro EP da cantora a ser lançado após sua morte.



O projeto foi desenhado e idealizado por Marília Mendonça, porém, não pode ser concretizado, por conta de sua trágica morte. O EP ganhou uma capa toda especial, com Mendonça usando uma coroa.

Além do álbum, a Rainha da Sofrência irá receber uma homenagem da mãe, Ruth Moreira. Isso porque ela reuniu amigos da cantora em um especial gravado na chácara de sua família e exibirá o vídeo na próxima sexta-feira (22), em seu canal do YouTube.

