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POLÊMICA

Equipe de Maiara faz nota de repúdio após críticas à aparência da cantora

Nota ameaça punir usuários que fizeram comentários maldosos sobre a dupla de Maraisa

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.06.2026, 10:42:18 Editado em 07.06.2026, 10:42:13
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Equipe de Maiara faz nota de repúdio após críticas à aparência da cantora
Autor Aparência de Maiara chamou a atenção de internautas - Foto: Reprodução

A equipe das cantoras Maiara, 38 anos, e Maraisa, 38, compartilhou nas redes sociais nesta sexta-feira (5) uma nota de repúdio após um vídeo da cantora viralizar e gerar críticas à aparência da primeira voz.

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"É necessário esclarecer que Maiara goza de plena saúde e integridade. Encontra-se em dia com sua agenda de compromissos profissionais e sua vida pessoal transcorre de forma leve e saudável. Os vídeos e conteúdos circulantes utilizam cortes descontextualizados e edições tendenciosas, deliberadamente direcionados para criar uma falsa narrativa de que a artista estaria enferma ou incapacitada", diz a nota.

De acordo com o texto, medidas judiciais serão tomadas contra as pessoas que criticaram Maiara, alegando que as mensagens configuram difamação e dano moral e podem prejudicar a carreira da cantora e de sua dupla com a irmã gêmea.

"As medidas judiciais cabíveis estão sendo analisadas, visando não apenas reparação, mas também responsabilização pelos danos causados. Informamos que já foram iniciados procedimentos legais contra os responsáveis por essas publicações. RESPEITO É INEGOCIÁVEL", cita o texto.

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Nos comentários, colegas deixaram mensagens de apoio à Maiara, como Ana Castela, Fred & Fabrício, entre outros.

Com informações da CNN Brasil

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