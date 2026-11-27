A equipe da influenciadora Isabelle Abreu, conhecida como Xsbel, divulgou um comunicado na quinta-feira (26), uma semana após a morte repentina de seu noivo, Gabriel Félix, para tranquilizar os fãs sobre o estado dela e da filha do casal, Amelie. Ambas estão afastadas das redes sociais desde a semana passada, quando ocorreu a perda.

No início da nota, a equipe escreveu: "Uma semana desde a despedida tão repentina de uma história que representava tantos planos, sonhos e uma vida inteira. Nem todos os sonhos puderam se concretizar, mas permanecem as lembranças de momentos especiais, de tudo o que foi vivido e da história que, à sua maneira, deixou marcas para sempre".

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Na sequência do comunicado, a equipe destacou a filha do casal ao afirmar: "E fica também o presente mais precioso dessa história: a Amelie, que carrega um pouco de Gabriel e será, para sempre, a lembrança mais bonita do amor que existiu e que vive dentro delas". Logo em seguida, a mensagem acrescentou: "Que, onde quer que esteja, a presença dele continue nos acompanhando, de alguma forma, em cada sorriso, em cada lágrima e em todos os capítulos que ainda teremos pela frente".

Ao encerrar o texto, a equipe garantiu que mãe e filha estão bem dentro do possível e anunciou que Isabelle continuará fora do trabalho e das redes sociais sem prazo definido. Segundo o comunicado, "Gostaríamos de frisar, mais uma vez, que Isabelle e Amelie estão bem, dentro do possível, tendo acompanhamento médico e psicológico. Isabelle ficará afastada do trabalho e das redes pelo tempo que for necessário, contando com todo o nosso apoio. Agradecemos em nome da Isabelle por todas as palavras de conforto e orações".

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Gabriel Félix morreu na quinta-feira (19), de maneira repentina, após passar mal antes de disputar uma partida de futebol com amigos em Campinas, no interior de São Paulo.