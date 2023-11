Equipe de Cristiano atualiza estado de saúde do filho de sertanejo

Siga o TNOnline no Google News

Na segunda-feira (20), o filho do sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, foi internado para realizar uma cirurgia cardíaca. O procedimento foi realizado com sucesso e o bebê está em processo de recuperação em uma UTI.

A equipe do cantor atualizou o estado de saúde de Miguel. “Ele permanecerá na UTI nas próximas 72 horas, em observação. Miguel de cinco meses nasceu com Tetralogia de Fallout, os pais Cristiano e Paula já tinham conhecimento que o filho passaria por esta cirurgia”, informou em nota.

Eles também falaram sobre o retorno do artista aos compromissos da dupla sertaneja. “A volta de Cristiano aos palcos está prevista para esta semana. Lembrando que a agenda da dupla segue sem alterações, com todos os compromisso sendo cumpridos”.

Com informações do Metrópoles

